Появились первые данные о жертвах землетрясения, которое сегодня днем произошло в турецком Измире и затронуло соседние страны. По меньшей мере погибли четыре человека, еще 120 людей получили ранения, сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

Также появилась информация о том, что в Измире разрушены как минимум 20 зданий (ранее сообщалось о шести). На месте руин проводятся поисково-спасательные работы.

Напомним, землетрясения магнитудой 6,6 баллов произошло сегодня в 14:51 по местному времени (13:51 по Киеву). Эпицентр толчков находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир.

Также мы сообщали, что появилось видео мгновенного обрушения многоэтажки в Измире, пострадавшем от мощного землетрясения.