Пражский бизнесмен российского происхождения Андрей Константинов занялся организацией поездок из Чехии в РФ за вакциной от коронавирусной болезни "Спутник V". Стоимость такого "тура" обойдется желающим протестировать на себе этот препарат в 30 000 крон (почти 37 000 грн по курсу).

Об этом сообщает сайт Novinky.

"Я хотел предоставить чехам связь с Россией, поскольку Россия - первая страна, которая разработала вакцину. Не прячьтесь за шторами или за дверью дома изолированно", - заявил предприниматель.

Хотя вакцина предназначена в первую очередь для удовлетворения внутренних потребностей России, по словам Константинова, для туристов это станет преградой на пути к получению препарата.

"У меня уже есть контракты с лучшими клиниками Москвы, вакцинация за отдельную плату не является проблемой", - говорит бизнесмен.

По сего словам, клиент, который оплачивает эту поездку за российской вакциной, должен сначала получить официальное приглашение от клиники. На его основании турист получит временную визу. Вакцину ему введут в две дозы с интервалом в 21 день. Константинов отметил, что российские клиники не откажут иностранцам в вакцинации.

"А если это не сработает, я верну деньги", - заверяет бизнесмен.

Стоит отметить, что только за бронирование места в этом "туре" клиент должен заплатить 3 000 крон (3 700 грн). Кроме необходимых разрешений и получения виз, условием участия является также медицинский осмотр, отрицательный тест на коронавирус и отрицательный тест на антитела.

Общая стоимость поездки может составлять от 30 000 крон и выше, в зависимости от требований клиента к условиям поездки и проживания в России.

"Это зависит от того, хочет ли он лететь на самолете высшего класса, где хочет жить в гостинице, какую машину хочет забрать в аэропорту", - объясняет Константинов.

"Он также может выбрать, пойдет ли он на первую вакцину, а потом три недели останется в России и де-факто отдохнет там, мы устроим для него программу, театр, музей, цирк через наших партнеров, насколько мне известно. Или он может вернуться домой, подождать и снова прийти за второй вакциной через три недели", - добавил предприниматель.

Он отметил, что первые "туры за Спутником" начнутся примерно через месяц.

"Пока мы составляем список ожидания кандидатов, с которыми медленно начинаем заниматься необходимой документацией", - сказал он, добавив, что желающих поехать в Россию за препаратом уже больше десятка.

При этом бизнесмен отметил, целью этого проекта не является заработок.

"Никто мне не поверит, но я делаю это с человеческой точки зрения. Мне шестьдесят семь, и я очень удивлен и расстроен тем, как сложилось все сейчас", - объясняет он.

"Я получаю лишь первые три тысячи от первичного бронирования, с которого я плачу своим работникам, которые организуют и завершают весь процесс путешествия клиента", - добавил Константинов.

Напомним, 11 августа президент РФ объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от Covid-19 под названием "Спутник V". Выпуск препарата начался в августе, первыми вакцинацию пройдут медики. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года.

Позже стало известно, что в РФ зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса - "ЭпиВакКорона". А 19 октября в России начались исследования на людях третьей вакцины от Covid-19.

Недавно в Еврокомиссии заявили, что вакцины, разработанные Россией или Китаем, никогда не станут частью стратегии вакцинации Евросоюза.