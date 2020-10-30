Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий два раза посещал Офисе президента на этой неделе перед заседанием Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель сообщает Корреспондент.net в пятницу, 30 октября.

"К сожалению, он не услышал озабоченности президента и общества по решению об антикоррупционном законодательстве", - сказала она.

Отметим, сегодня, 30 октября, Тупицкий обратился к президенту Украиын и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой о личной встрече.

"Мы хотим пообщаться с президентом Украины. Мы приглашаем его, в любом формате, с журналистами, потом без журналистов. Надо убрать этот искусственный конфликт. Он никому не нужен. Надо оценивать решение не поспешно, не читая даже их содержания", - сказал глава КСУ во время брифинга.

В свою очередь, Мендель прокомментировала это заявление и назвала слова Тупицкого об отсутствии встреч с главой государства манипуляцией.

"Манипулятивные заявления, вызванные очевидным возмущением прежде всего украинцами, которые сейчас стоят под Конституционным судом, не приносят никаких решений и не исправляют тех угроз, которые создал КСУ национальной безопасности Украины", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, 27 октября на закрытом заседании КСУ опубликовал решение об отмене электронного декларирования. После этого в Украине разгорелся большой скандал.

Тупицкий обещал разъяснить решение суда.