Второй тур местных выборов в громадах с населением свыше 75 тысяч человек может состояться 15, 22, 29 ноября или даже 6 декабря.

Об этом в Facebook сообщила глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Дата гибкая, так как в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) будет до 12-ти дней на установление результатов и подписание финальных протоколов. Максимум на один день ТИК может пролонгировать этот период времени. Поэтому это произойдет до 6 ноября или максимум до 7 ноября", - рассказала Айвазовская.

Когда решение об объявлении второго тура выборов принято, до трех недель выделяется на избирательную кампании. То есть дата голосования зависит от даты, когда ТИК установит результаты первого тура. Уточняется, что даты в разных громадах могут быть разными. Например, 15, 22 или 29 ноября.

Однако в случае, если один из конкурентов начнет судебные процессы, время установления результатов затянется.

"Для этого есть сроки, определенные в законе, - до пяти дней на обжалование решения ТИК кандидатами. Суд, в лучшем случае, должен принимать решение до двух дней. Но еще есть апелляция - плюс два дня", - сказала Ольга Айвазовская.

Поэтому повторное голосование в наиболее конфликтных громадах может состояться 6 декабря.

Кроме того, по данным Ольги Айвазовской уже определена дата второго тура на выборах мэра Луцка и Краматорска: это 15 ноября.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, кто и как по итогам голосования 25 октября идет на второй тур выборов мэров.

Также мы писали о том, что в ЦИК допустили проведение второго тура местных выборов даже в декабре.