Худший сценарий развития событий в условиях пандемии коронавируса преполагает, что эффективная вакцина от коронавирусной болезни может вовсе не появиться на свет.

Об этом в пятницу, 30 октября, заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис на пресс-конференции.

"Худший сценарий для меня, это если эффективную вакцину от коронавируса создать вообще не удастся. Лучший сценарий предусматривает появление вакцины в течение ближайших нескольких месяцев", - сказала она.

Напомним, на экстренном саммите лидеров стран ЕС, который прошел в формате видеоконференции и был посвящен борьбе с пандемией Covid-19, еврочиновники приняли решение о введении "новых и очень продолжительных санитарных мер".

Сегодня также стало известно, что Венгрия изъявила желание купить российскую вакцину против коронавируса. В свою очередь в Еврокомиссии заявили, что вакцины, разработанные Россией или Китаем, никогда не станут частью стратегии вакцинации Евросоюза.