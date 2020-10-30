В ОРДЛО рассказали, что планируют вернуть Украине ранее "национализированные" предприятия в течение двух месяцев после возвращения Украине границы и снятия экономической блокады с региона.

Об этом говорится в пункте 14 "дорожной карты", которую сепаратисты представили в Трехсторонней контактной группе в середине октября. Документ оказался в распоряжении "Страны" (мы детально разбирали его в отдельном материале).

В предложениях "республик" говорится, что через 2 месяца после передачи границы Украина должна снять экономическую блокаду и вернуть госучреждения на территории ОРДЛО. Одновременно Донецк и Луганск выведут свою администрацию из ранее "национализированных" предприятий (то есть они возвратятся прежним собственникам).

Напомним, в предложениях к "дорожной карте" представители ОРДЛО согласились также передать Украине участок границы с Россией после проведения местных выборов. Передачу кордона осуществят избранные власти вместе с представителями РФ.

Как сообщала "Страна", Украина до 4 ноября представит свой вариант плана по мирному урегулированию на Донбассе. Об этом сообщил новый спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович.