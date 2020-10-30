Сегодня днем, 30 октября, на западе Турции, в Измире, произошло землетрясение. Оно было мощным - 6,6 баллов.

Природный катаклизм нанес урон инфраструктуре страны, а также задел другие государства. Среди них: Греция, Болгария, Кипр, Египет, Ливия, Македония.

Колебания возбудили Эгейское море, в результате чего случилось цунами, затопившее жилые кварталы.

"Страна" рассказывает о землетрясении и публикует кадры разрушений.

Землетрясение в Турции 30 октября 2020

Землетрясение в Турции случилось в 13:51 по киевсокму времени. Эпицентр находился в Эгейском море у побережья провинции Измир. Предварительно известно, что курортные города страны, в том числе Анталья, не пострадали.

На момент подготовки материала известно о четырех погибших. Визуально последствия ЧП масштабные.

Подземные толчки повредили много зданий. Местные жители ищут тех, кто мог оказаться под обломками.

Некоторые строения разрушены или пошли трещинами. Обвалился мост - то ли пешеходный, то ли автомобильный.

Видно, что жилая многоэтажка "съехала", как карточный домик.

Жители Турции публикуют шокирующее видео - как жилой дом сложился буквально за одну минуту.

В Измире из-за землетрясения поднялся столб пыль - из-за одномоментно рухнувших зданий.

Некоторым туркам повезло больше - в их офисах и домах открывались шкафы, высыпалась бакалея и посуда из кухонных шкафов, дребезжали люстры на потолках.

Толчки отразились не только на суше, но и на море, в недрах которого и произошло землетрясение. В результате случилось цунами - вода залила жилые кварталы.

На греческом острове Самос частично разрушена известная святыня - церковь Богородицы.

В других странах, где почувствовали более легкие толчки, о разрушениях не сообщается.

Нередко землетрясении в Турции или Румынии ощущают жители Одесской области. Так, например, в последний раз было в апреле 2020 года. Нынешние толчки чудом обошли Украину стороной.

Последнее мощное землетрясение в мире произошло в Мексике в июне - погибли два человека и разрушились множество зданий.

Что касается Турции, в последний раз более серьезное землетрясение - магнитной 6.8 баллов - случилось там в январе. Тогда пострадали более полутора тысяч человек, погибли около сорока граждан.