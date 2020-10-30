Экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, о котором мы писали ранее, состоится, в пятницу, 30 октября в 17:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает пресс-служба ТКГ на странице в Facebook.

"Внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное Украинской делегацией, запланировано на 17.00. Мы будем требовать от российской стороны и просить помощи у представителей ОБСЕ, принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированной. Напоминаем, что сегодня ночью, в результате прицельного обстрела со стороны оккупационных войск, погибли два и ранены еще двое украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки российские наемники на Донбассе нарушили режим прекращения огня, погибли двое украинских военнослужащих, еще пятеро получили ранения.

Ранее мы писали, что в Штабе ООС сообщали об ухудшении обстановки на фронте.

Также рассказывали, что Украина до 4 ноября представит свой вариант плана по мирному урегулированию на Донбассе.