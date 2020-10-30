В пятницу, 30 октября, судья КСУ (Конституционного суда Украины), докладчик по делу об электронном декларировании, Игорь Слиденко заявил, что 8 октября написал заявление об отставке, но ее еще не рассмотрели.



Об этом он сообщил в ходе брифинга.



"Позвонили из Офиса президента и сказали, что я веду себя неправильно и у меня будут проблемы", - заявил судья на брифинге.



Слиденко подчеркнул, что КСУ не принимал решение о неконституционности декларирования. Он считает, что оно

конституционно. Просто необходимо внести точечные изменения в законодательство.



Он отметил, что для исправления законодательства потребуется несколько дней. И для этого не нужно ликвидировать КСУ.



Так, по мнению Слиденко, надо убрать норму о том, что НАПК может по собственной инициативе начинать антикоррупционные дела, потому что "это полномочия советской прокуратуры" и это неправильно.



Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский на заседании СНБО пообещал, что система е-декларирования в Украине будет работать вопреки решению КС.



Также говорилось, про законопроект об увольнении судей КСУ, который внес в Верховную Раду президент Украины.