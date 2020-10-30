ГБР начало досудебное расследование в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Его подозревают в госизмене и самовольном занятии земельного участка в Крыму из-за сделки по покупке сотки земли, которую он в 2018 году заключил по российским законам и не отобразил в декларации.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Следователями Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенном группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного суда Украины", - сообщил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

В Госбюро расследований заявляют, что по предварительной информации, в июле 2018 года Тупицкий "в составе группы лиц самовольно занял не отведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил сделку, чем признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесения его к категории подпадающих под юрисдикцию РФ".

Теперь против главы КСУ завели дело по факту совершения деяний в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины (ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, "Страна" подробно разбиралась в истории об этой сделке. Также мы рассказывали, что в сделках с крымской землей по российским законам после аннексии участвовал и глава НАБУ Артема Сытника. Правда, дело против Сытника ГБР открыло только в 2020 году, спустя два года после обнародования информации о продаже его земли в Крыму. Сделано это было по заявлению телеведущего Дмитрия Спивака.

Что касается самого Тупицкого, он подтвердил, что, действительно, сделка о покупке земли, заключенная по российским законам, действительно была, но оформляли ее юристы, и нужна она была для защиты собственности.

Также мы писали о том, что ГБР уже вызвало на допрос председателя Конституционного суда Украины 2 ноября. Однако по другому делу, оно касается возможной причастности Тупицкого к влиянию на решения судов.