Во время землетрясения в Измире, что на западе Турции, рухнул многоквартирный жилой дом. Были ли там внутри люди пока неизвестно.

Очевидцы опубликовали видео происшествия в сети.

Так, землетрясение магнитудой 6,6 баллов обрушило дом прямо на глазах у проходящих мимо горожан. На месте инцидента были слышны крики, однако информации о пострадавших при обрушении пока нет.

Информационное агентство AA Canlı со ссылкой на турецких правоохранителей сообщило, что сейсмическое явление разрушило по меньшей мере шесть зданий в районах Борнова и Байраклы. На данный момент спасатели эвакуируют жителей из-за трещин в ряде зданий по всему Измиру.

Видео: YouTube/ FUAT ÇAKMAK

Ранее мы писали о том, что землетрясение ощущалось не только на западе Турции, но и затронуло несколько стран - Болгарию, Кипр, Турцию, Египет, Грецию, Ливию, Великобританию и Македонию.

Напомним, последнее мощное землетрясение в Турции было зафиксировано в конце сентября. Тогда магнитуда сейсмического явления достигла отметки в 4,4 балла.