Сегодня утром Украина заявили о двух погибших и двух раненых на Донбассе.

Это может стать началом серьезного обострения в регионе. Что особенно тревожно на фоне событий, которые разворачиваются сейчас в Киеве, где отмечается обострение политической ситуации на фоне конфликта вокруг Конституционного суда.

Также показательно, что срыв перемирия произошел сразу после местных выборов, под которые это перемирие в общем-то и заключалось.

Кто его срывает - разбиралась "Страна".

Что заявила Украина

Утром в сводке ООС штаб заявил о раненых и погибших украинцах.

29 октября огнестрельное ранение получил боец на позициях у Водяного под Мариуполем. В тот же день у Золотого-4 беспилотник сбросил гранату на позиции ВСУ - один из бойцов получил осколочное ранение. Оба доставлены в больницу.

В полночь на 30-е октября снова завязалась перестрелка у Водяного - погибли двое украинских солдат.

"О дерзких и коварных действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации", - подытожили в штабе.

Позже отдельное обращение выпустил командующий Объединенными силами Сергей Наев. Он в целом повторил почти дословно заявление собственной пресс-службы. И констатировал, что противник нарушил договоренности по перемирию, достигнутые в июле.

Советник Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович заявил, что Украина по этом сзывает экстренное заседание ТКГ. По данным, которые позже озвучили в "ДНР", оно должно начаться в 17:00 по киевскому времени.

"Представители украинской делегации в рабочей группе по вопросам безопасности ТКГ квалифицируют это как инцидент, который, во-первых, привел к трагическим последствиям, а во-вторых, как имеющий признаки сознательной эскалации конфликта и направленный на целенаправленный срыв договоренностей об устойчивом режиме прекращения огня, который продолжается с 27 июля", - цитирует Арестовича сайт президента Украины.

Правда, в заявлениях Алексея и военных есть разночтения.

Так, советник Кравчука говорит, что "украинская сторона задействовала координационные механизмы в рамках Трехсторонней контактной группы с ОБСЕ и российской стороной и с их помощью прекратила обстрелы".

В штабе же Наева к этой информации добавили, что открыли ответный огонь: "На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставили адекватный ответ, заставив российско-оккупационные войска возврата в режим тишины".

Что заявили в "республиках"

Отметим, что в Донецке еще вчера рассказывали, как их боец погиб от украинского беспилотника.

Еще утром четверга сепаратисты заявили, что из Чермалыка (40 км от Мариуполя, под контролем ВСУ) вылетел беспилотник, который "Народная милиция" подбила. Однако БПЛА успел сбросить взрывное устройство, и один из представителей воинских формирований погиб.

То есть, видимо, обострение началось не с гибели украинских военнослужащих, а днем раньше.

В Донецке откровенно называют произошедшее сегодня "ответкой".

"Устраивают провокационные обстрелы, убивают с беспилотников нашего солдата и получив ответку включают режим жалобного визжания", - написал в Телеграм "депутат Народного совета ДНР" Владислав Бердичевский.

Сегодня по этому поводу в Донецке провели пресс-конференцию и показали якобы сбитый вчера украинский дрон.

В "МИД ДНР" добавили, что наблюдают тенденцию к увеличению обстрелов. И связали это с тем, что Украина в сентябре отказалась подписывать в ТКГ дополнительные меры по прекращению огня.

"Страна" об этих мерах уже рассказывала. Они касаются улучшения координации во время решения конфликтных ситуаций. В том числе регулируют взаимные инспекции сторон.

В "ЛНР" заявили, что сегодня на встрече с Украиной к этому вопросу вернутся.

"Планируется к рассмотрению в экстренном порядке вопрос согласования мер по обеспечению режима прекращения огня с конкретизированным координационным механизмом на основе проекта, внесённого нами месяц назад", - заявил представитель "республики" Владислав Дейнего.

Что происходит вокруг перемирия

Не так давно Владимир Зеленский заявил, что за весь период перемирия была только одна боевая потеря.

"За 75 дней боевых потерь – один человек погиб. Один. Я считаю, что это наша победа", - говорил он в интервью "Би-Би-Си".

Мы уже рассказывали, что перемирие стало одним из важных козырей президента накануне местных выборов. Так он пытался подтвердить свой имидж миротворца.

Тем более, что на других направлениях - Нормандский формат и политическое урегулирование в рамках Минска - наметился глухой тупик. Даже обмены пленными не проводились с декабря.

Но выборы закончились, и война опять началась.

Пока трудно сказать, совпадение ли это или намеренная эскалация конфликта. Но на данный момент очевидно, что обострение началось раньше, чем о нем сообщил штаб ООС. Первыми о потерях заявили сепаратисты (на что в Украине никто традиционно не обратил внимания). И только потом о своих погибших заговорили в Киеве.

При этом и Чермалык, и Водяное, где произошли оба инцидента, находятся в одном районе - на восток от Мариуполя - и на одной линии фронта (расстояние между точками по прямой - порядка 20 километров). Что играет в пользу версии "ДНР" об "ответке".

Но сам факт обострения, конечно, тревожный. Причем, как видим, он идет в контексте общего накаливания ситуации в Украине. В Киеве, например, сейчас идет политическое бурление из-за отмены в Конституционном суде антикоррупционных законов.

Если к этому еще добавится новая война на Донбассе, то ситуация станет еще более сложной.

В этом смысле Зеленскому скорее всего будет выгодно положение на линии фронта вернуть в режим тишины. Это видно уже по тому, что именно Украина инициировала сегодня экстренное заседание Трехсторонней контактной группы.

Впрочем, гарантий, что "посиделки" чем-то закончатся, нет.

Насколько продолжительным будет эффект, зависит от согласия украинской делегации на новые меры по прекращению огня. Поскольку без нормальной координации между враждующими сторонами, перемирие будет постоянно срываться в стычки с погибшими. Как это было до июля этого года.