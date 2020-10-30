Украинская делегация Трехсторонней контактной группы (ТКГ) предложила представить до 4 ноября свой вариант "Плана действий" по интенсификации процесса мирного урегулирования на Донбассе. Он должен стать базисом для выполнения Минских Договоренностей.

Об этом в интервью "Стране" заявил спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович.

Ранее представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил, что Кравчук пообещал предоставить дорожную карту по политической части Минских соглашений в ответ на аналогичную дорожную карту, которые представили "ДНР/ЛНР" ("Страна" вчера о ней подробно рассказывала).

"Официально заявляю: 28 октября, на заседании ТКГ, украинская делегация в лице главы Леонида Кравчука предложила координаторам процесса представить до 4 ноября свой вариант "Плана действий" по интенсификации процесса мирного урегулирования. Напомню, что 16 сентября 2020 года, российская сторона заблокировала работу трех из четырех подгрупп в рамках ТКГ", - отметил Арестович.

По его словам, полномочный представитель ОБСЕ, посол Пьер Морель, заявил, что дело заключается в базисе переговоров, который бы позволил сдвинуть вперед процесс выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне в рамках Нормандского формата.

"Благодаря инициативе украинской делегации, таким базисом было признано предложение Главы украинской делегации создать под эгидой ОБСЕ "План действий", учитывающий в первую очередь вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. Украинская сторона подчеркивает, что именно решение Нормандского формата на высшем уровне является основой для последовательного, поэтапного и всестороннего урегулирования международного вооруженного конфликта", - заявил спикер ТКГ.

Также Арестович сообщил, что следующее заседание ТКГ запланировано в период с 5 по 10 ноября, для обсуждения планов сторон и выработки дальнейших действий.

Подробнее о том, как новый спикер ТКГ видит окончание войны на Донбассе, читайте в его интервью "Стране".

Ранее "Страна" подробно описывала, кого сделали "голосом" украинской делегации в Минске, и чем известен Алексей Арестович.