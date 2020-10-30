Не менее шести зданий разрушено в турецком Измире в результате землетрясения магнитудой 6,6 баллов, которое произошло в восточном Средиземноморье. Оно ощущалось не только на западе Турции, но и затронуло несколько стран - Болгарию, Кипр, Турцию, Египет, Грецию, Ливию, Великобританию и Македонию.

В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что эпицентр толчков, зафиксированных в 14:51 по местному времени (13:51 по Киеву - Ред.), находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир, сообщает агентство "Анадолу".

О пострадавших пока не сообщается. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сочувствие согражданам, пострадавшим в результате землетрясения в Измире.

Фото: t.me/bbbreaking

На греческом острове Самос землетрясение разрушило церковь Богородицы.

Церковь Богородицы на Самосе. Фото: РИА Новости

Ранее "Страна" писала о том, что у берегов Аляски произошло мощное землетрясение, в США предупредили о возможности цунами.

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