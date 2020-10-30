Спикер украинской делегации Трёхсторонней контактной группы Алексей Арестович считает, что Украина обязана выполнить условие по амнистии в рамках Минского процесса. Об этом он заявил в интервью "Стране".

Но уточнил, что речь не идет о всеобщей амнистии. Также он против того, чтобы амнистии подвергались люди, совершившие тяжкие военные преступления.

"Я считаю, что амнистия должна быть. Не всеобщая, в Минских соглашениях нет такого. Там написано просто "амнистия". И опять же, это еще один предмет для трактовок. Я считаю, что лица, которые совершили тяжкие военные преступления, не должны подвергаться этой амнистии. А все остальные вопросы дискутабельные, и для этого существует ТКГ, в том числе", - сообщил "Стране" Арестович.

Подробнее о том, как новый спикер ТКГ видит окончание войны на Донбассе, читайте в его интервью "Стране".

Ранее "Страна" подробно описывала, кого сделали "голосом" украинской делегации в Минске, и чем известен Алексей Арестович.