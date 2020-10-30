В Сумах с понедельника, 2 ноября, в школах заканчиваются осенние каникулы. Однако всю неделю занятия в них будут проводиться в дистанционном формате.

Об этом сообщает пресс-служба Сумского городского совета.

Рекомендацию о дистанционном обучении дало управление образования и науки, она распространяется на все классы.

"Управление образования и науки рекомендует руководителям заведений общего среднего образования в период с 2 по 6 ноября организовать образовательный процесс для всех классов дистанционно", - сказано в сообщении.

Напомним, мэр столицы Кличко отказался переводить киевские школы на дистанционку, несмотря на коронавирусные антирекорды.

Также мы писали о том, что школы Запорожья выйдут из каникул с понедельника, однако в школу пойдут только ученики младших классов.