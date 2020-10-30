В ОРДЛО перечислили законы, принятия которых ждут от Украины накануне реинтеграции Донбасса по Минским соглашениям.

Об этом говориться в седьмом пункте "дорожной карты" по урегулированию конфликта на Донбассе, которую представили представители т.н. "ДНР" и "ЛНР" на рассмотрение Трехстороней контактной группы 14 октября.

"Страна" эту карту уже детально проанализировала. Свои замечания к этому документу Украина обещала предоставить на следующей неделе.

Итак, седьмой пункт "дорожной карты" перечисляет законопроекты, которые Зеленский должен внести в Раду накануне выборов на неподконтрольных территориях.

Во-первых, это измененный закон об сособом статусе Донбасса (детальный список предлагаемых изменений здесь).



Далее идут законы о разграничении налогов и сборов, а также собственности Украины и властей ОРДЛО, когда их изберут.



Потом следует принять законодательные акты о разгарничении полномочий между Нациполицией и "Народной милицией", которая будет действовать в ОРДЛО после реинтеграции.



А также - закон об амнистии и недопущении дискриминации лиц, которые принимали участие в событиях на Донбассе.



Еще один законопроект касается проведения внеочередных выборов в ОРДЛО.



И напоследок сепаратисты требуют отмены или изменения трех уже действующих законов Украины: об образовании, о государственном языке и о реинтеграции Донбасса.



Также отдельный пункт - это законопроект об упоминании в конституции новых территориальных единиц - Отдельных районов Донецкой и Луганской области. Чей статус закрепляется до 2050 года.

Эти документы перед внесением в Верховную Раду должны согласовать с представителями отдельных районов (то есть в рамках ТКГ).

Ранее Хорватия предложила Украине объявить амнистию на Донбассе, а президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Раде 20 октября призвал готовиться к деоккупации Донбасса и не бояться слова "амнистия".