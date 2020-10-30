Бывший народный депутат Украины известный участник Майдана Владимир Парасюк рассказал, что сейчас проживает во Львове, имеет свою фирму, которая занимается перевозками товаров из Европы. Также он добавил, что готовит новый проект, однако пока держит в секрете его подробности.

Кроме того, Парасюк поделился, что недавно помогал запускать сервис электросамокатов, однако прекратил этим заниматься, так как его бизнес занимает много времени.

Об он рассказал в комментарии корреспонденту "Страны" Антонине Белоглазовой, видео обнародовано в Youtube.

Парасюк поделился, что в связи с карантином, его фирма сталкивается с рядом проблем, особенно, рассказал Парасюк, мешает бизнесу контрабанда. По его словам, из-за этого дела идут не очень хорошо, когда "работаешь честно".

Он добавил, что сложно конкурировать с другими предпринимателями, которые нелегально продают товары по низкой цене. "Во Львовской области выжимают из бизнеса последние соки, а на Волыне контрабанда идет полным ходом", - сказал экс-нардеп.

Также он рассказал, что не мог не приехать сегодня в Киев и не поучаствовать в акции протеста против решения КС, которое отменяет уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

"Но когда такое творится с Конституционным судом, с судьями, то бросаешь все и едешь в Киев. Я считаю, что это первый шаг к тому, чтобы Зеленский (президент Украины -Ред.) задумался", - сказал Парасюк.

Он заявил, что сегодня к в столице пришло много людей и дальше будет еще много подобных акций протеста. "Поверьте, он (Зеленский - Ред.) может изменить все, что захочет, но он боится....Мы пережили три революции, может, третья, назревает", - добавил Парасюк.

Кроме того, экс-нардеп поделился, что готовит свой проект, чтобы донести до президента и общества, что "система не изменилась, а осталась то й же". "Скоро вы увидите меня в новом амплуа", - заявил он.

Напомним, Владимир Парасюк стал известен 21 февраля 2014 года после речи на Майдане с призывом к вооруженному штурму в случае, если, тогда действующий президент Виктор Янукович не уйдет в отставку. Экс-нардеп был сотником одного из отрядов Самообороны Майдана.

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