Вакарчук пришел на митинг у здания КСУ и сделал селфи на фоне протестующих
Бывший нардеп и лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в пятницу, 30 октября, побывал на митинге у здания Конституционного суда в Киеве.
Фото музыканта опубликовало издание "Буквы".
Вакарчук пришел к зданию КСУ и сделал фото на фоне участников акции протеста. Кроме того, среди митингующих была замечена председатель партии "Голос" Кира Рудик.
Напомним, акция протеста "Судьям пора в Ростов" состоялась утром 30 октября, ее участники вступали против скандального решения КСУ о e-декларациях.
"Страна" подробно анализировала этот документ и писала о том, что означает решение КСУ по НАПК.
Кроме того, мы сообщали, что в ответ на решение суда по е-декларациям президент Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС.
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