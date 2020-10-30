Бывший нардеп и лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в пятницу, 30 октября, побывал на митинге у здания Конституционного суда в Киеве.

Фото музыканта опубликовало издание "Буквы".

Вакарчук пришел к зданию КСУ и сделал фото на фоне участников акции протеста. Кроме того, среди митингующих была замечена председатель партии "Голос" Кира Рудик.

Напомним, акция протеста "Судьям пора в Ростов" состоялась утром 30 октября, ее участники вступали против скандального решения КСУ о e-декларациях.

"Страна" подробно анализировала этот документ и писала о том, что означает решение КСУ по НАПК.

Кроме того, мы сообщали, что в ответ на решение суда по е-декларациям президент Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС.