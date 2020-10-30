Венгрия изъявила желание купить российскую вакцину против коронавируса при условии ее сертификации в альянсе и стала первой из стран Евросоюза, которая пошла на такой шаг. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает ТАСС.

"Если любая из стран Евросоюза закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, Еврокомиссия будет вынуждена принять меры", - предупредил представитель объединения и добавил, что вакцины, разработанные Россией или Китаем, никогда не станут частью стратегии вакцинации Евросоюза.

Напомним, что в России зарегистрированы уже две вакцины против Covid-19.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин объяснил на примере обезьяны, чем российская вакцина лучше британской.

Также мы сообщали, что Путин распорядился развернуть вакцинацию от коронавируса по всей России.