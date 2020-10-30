При помощи координационных механизмов Трехсторонней контактной группы (ТКГ) украинская сторона прекратила обстрелы позиций ООС в районе Водяного Донецкой области и инициировала экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности.

Об этом в пятницу, 30 октября, со ссылкой на заявление советника по вопросам информационной политики украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича сообщает Офис президента.

"Представители незаконных вооруженных формирований вчера открыли прицельный огонь по позициям украинских войск в районе Водяного. В результате таких действий ранен один и убиты два наших военных. Кроме того, к северу от Золотого-4 противник с помощью беспилотника сбросил гранату ВОГ-25 на наши позиции, из-за чего один украинский военный получил множественные ранения", - сообщил Арестович.

По его словам, утром в пятницу, 30 октября, противник продолжил обстрел в районе Водяного.

"Представители украинской делегации в рабочей группе по вопросам безопасности ТКГ квалифицируют это как инцидент, который, во-первых, привел к трагическим последствиям, а во-вторых, как имеющий признаки сознательной эскалации конфликта и направлен на целенаправленный срыв договоренностей об установившемся режиме прекращения огня, который продолжается с 27 июля", - добавил советник.

По его словам, украинской стороне удалось прекратить обстрелы в районе Водяного, задействовав координационные механизмы в рамках Трехсторонней контактной группы с ОБСЕ и российской стороной.

"Также мы сейчас инициировали экстренное заседание рабочей группы по безопасности и ждем ответа от российской стороны и от ОБСЕ", - добавил Арестович.

Напомним, сегодня командующий ООС Сергей Наев заявил о нарушении режима прекращения огня со стороны противника в районе села Водяное. Обстрелы в этом регионе происходили также ранее в этом месяце.

Недавно мы публиковали первое интервью Арестовича после назначения его советником по вопросам информационной политики украинской делегации в ТКГ, в ходе которого он поделился своим видением урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.