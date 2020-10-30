В ОРДЛО рассказали, что планируют вернуть Украине участок границы с Россией в течение двух месяцев после проведения местных выборов. Передачу кордона осуществят избранные власти вместе с представителями РФ.

Об этом говорится в пунктах 13 и 14 "дорожной карты", которую представители т.н. "ЛДНР" представили на рассмотрение Трехсторонней рабочей группы в середине октября. Документ оказался в распоряжении "Страны" (мы детально разбирали его в отдельном материале).

В предложениях "республик" говорится, что через два месяца после передачи границы Украина должна снять экономическую блокаду и вернуть госучреждения на территории ОРДЛО.

Одновременно Донецк и Луганск выведут свою администрацию из ранее "национализированных" предприятий (то есть они возвратятся прежним собственникам).

Местные выборы в территориальные общины ОРДЛО, как говорится в документе, проводятся не позднее, чем через 5 месяцев после принятия законов, которые предусматривает "дорожная карта" - в том числе, измененного закона об особом статусе Донбасса.

Отметим, что в Минских соглашениях граница окончательно возвращается Украине в день, когда вступает в силу постоянный особый статус Донбасса, закрепленный в Конституции. В "дорожной карте" такого положения уже нет.

Украина взяла на себя обязательство в течение недели представить для обсуждения дорожную карту по урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщил полпред РФ в контактной группе по регулированию на Донбассе Борис Грызлов по итогам заседания ТКГ в среду 14 октября.

Напомним, спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу стал Алексей Арестович, который признавался во вранье об АТО.