Президент Беларкси Александр Лукашенко предупредил участников акций протеста о том, власти не собираются отступать, а тех, кто посмеет применить насилие к силовикам ждут серьезные последствия. Об этом он заявил в пятницу, 30 октября, во время встречи с коллективом МВД, передает БелТА.

В частности, Лукашенко пригрозил, что наиболее радикальные оппозиционеры рискуют остаться без рук.

"Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность",- заявил Лукашенко.

Напомним, накануне Александр Лукашенко заявил, что вскоре Беларусь не будет признавать зарубежные дипломы об образовании, чтобы белорусской молодежи на западе "не промывали мозги".

Также мы сообщали, что в МИД рекомендовали украинцам следить за новостями на сайте перед поездкой в Беларусь.