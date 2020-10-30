Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда и отменить его решение о декларировании, признав его "ничтожным" и без правовых последствий, а также - соответствующие изменения в Законе Украины "О предотвращении коррупции".

Документ вызвал волну негодования, а юристы считают законопроект основанием отправить Зеленского в отставку. "Страна" узнала у депутатов из разных парламентских сил, как они оценивают данный проект закона и поддержат ли его в зале.

Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа":

Фото нардепа: "Страна"

"Будем еще определяться по поводу поддержки этого законопроекта. Фракция должна принимать решение. Вы знаете, что у нас решение насчет поддержки тех или иных проектов законов принимаются коллегиально.

Я буду убеждать своих коллег в другом, альтернативном решении этой проблемы.

Если КС признает неконституционными любые положения закона, нужно в первом и втором чтении возвращать эти статьи, чтобы они действовали, если для нас важна антикоррупционная инфраструктура и далее. А здесь, если именно в таком виде, то при всем уважении, есть другие мысли по этому поводу. Понятно, что нам нужно возобновлять конституционность всех этих положений.

Именно конституционный устрой, потому что антикоррупционная инфраструктура важна для украинского государства, но мы должны делать все таким образом, чтобы сохранить и государственные интересы, и не допустить конституционный кризис, который повлечет политический. Поэтому все решения нужно принимать взвешено, на заседании фракции будем решать".

Олег Волошин, депутат фракции ОПЗЖ:

Фото нардепа: Facebook/ Oleg Voloshin

"Конечно, не буду это поддерживать, вы что смеетесь. Это попытка государственного переворота и чистая демонстрация неуважения к основам Конституции. Если бы президент хоть чуть-чуть читал закон, он бы понимал все безумие того, что он предлагает. Более того, показательно, что в три горла кричат об якобы ужасах по поводу решения Конституционного суда об электроном декларировании.

Я был одним из субъектов обращения в Конституционный суд, потому что мы считаем, стране нужна реальная борьба с разворовыванием бюджетных средств, и наказание главных хапуг во главе с Порошенко, да и уже нынешнего режима. А не система, нарушающая основы прав человека, которая организует слежку за чиновниками и политиками всех уровней. Даже тех, кто не имеет доступа к государственным финансам, но все равно вынуждены тратить часть рабочего времени на какие-то уточнения, переписывания. Вместо того, чтобы бороться с реальными коррупционерами, у нас ловят людей, которые неточно указали метраж квартиры, или объем двигателя. Это просто смешно. Я не слышал еще ни об одном реальном, серьезном деле и наказании хоть одного настоящего коррупционера.

Суть борьбы с коррупцией - не отслеживание сомнительными методами всех политиков и чиновников. Суть борьбы с коррупцией - разоблачение коррупционных схем там, где осуществляется воровство денег. А ее абсолютно нет. Это то же самое, если у нас вместо того, чтобы бороться с воровством автомобилей, начнут следить за всеми водителями - потенциально подозревая, что каждый из автомобилей является ворованным.

Если этот законопроект поддержат - это приведет к огромному кризису. Множество депутатов обратятся в КС, чтобы признать это решение ВР неконституционным. Не может Верховная Рада уволить своим решением судьей КС. Это безумие. А я не признаю президента, и тогда внесу законопроект о лишении Зеленского полномочий. Причина - тотальный обман граждан, невыполнения обязательств, установление внешнего управления. Это полный правовой беспредел. А давайте завтра решением облсовета признаем Верховную Раду нелегитимным органом и распустим ее? Это то же самое. Нет полномочий у Рады увольнять судьей КС.

Этот парламент существует только потому, что этот Конституционный суд признал указ Зеленского о роспуске Верховной Рады восьмого созыва легитимным. Если это тот же самый плохой состав КС, по его мнению, тогда и Рада должна взять и разойтись, вернем Парубия в спикеры. Я очень надеюсь, что мы скоро дождемся не только досрочных парламентских выборов, но и досрочных президентских. Этот президент сломался, несите другого".

Алексей Гончаренко, депутат фракции "ЕС":

Фото нардепа: "Страна"

"Мы еще не обсуждали этот вопрос на фракции. Безусловно, будем это делать. Кроме того, готовим наши законопроекты, которые мы будем подавать, чтобы исправлять ситуацию, которая произошла после решения КС. В целом решение КС безусловно выходит за пределы правого пункта и вообще за пределы государственной позиции. Но мое личное мнение: то, что предлагает Зеленский - самый простой и самый неправильный выход из ситуации, которая сложилась.

Предложенное решение выходит за рамки Конституции. На самом деле, президент должен был заниматься превенцией таких решений и вести работу с Конституционным судом до того. Теперь то, что предложено, вызывает у меня большие вопросы, но все же я не юрист. Прошло пару часов как это появилось, поэтому окончательной позиции еще нет".

Сергей Шахов, член депутатской группы "Доверие":

Фото нардепа: Facebook/ Сергій Шахов

"Я обязательно посмотрю и вычитываю этот законопроект, так как я юрист. Дам свою оценку. Я этот документ еще не видел, но считаю: это агония со стороны Офиса президента. Я считаю, что это будет противоречить всем нормам, по большому счету, это я уже сейчас понимаю.

Я, конечно, против решения КС, потому что я голосовал за все антикоррупционные органы, голосовал за закон о незаконном обогащении, поддерживал НАБУ, НАПК и антикоррупционные суды, которые сожрали миллиарды гривен зарплаты и ничего не сделали для нашей страны. Буквально ничего, потому что они под управлением либо Офиса президента, либо олигархов, либо определенных народных депутатов, которые управляют процессами во фракции.

Поэтому я считаю, что президент не должен допускать такие ошибки и делать поспешные решения. У нас сегодня война на Донбассе, вертикаль власти Офиса президента сегодня в агонии, потому что провалили выборы. Президенту нужно заниматься внутри своей страны вертикалью своей власти, которую он назначает. По КС мы решим, конечно, решим задачу, но агонию со стороны ОП и бестолковость мы поддерживать не будем. Конечно, наверное, эта агония не просто так вызвана.

Может быть, это решение и было специально направленно, чтобы замылить глаза людям по падению рейтинга президентской партии. При огромном взлете год назад - 73%, а на Луганщине - 96,3%. Подумать только, что сейчас в городе Рубежное за "слуг народа" проголосовало 2,4% - это в 45 раз меньше, чем год назад. Это просто не просто фиаско со стороны Офиса президента".

Вадим Ивченко, депутат фракции "Батькивщина":

Фото нардепа: Facebook/ Вадим Івченко

"Я думаю, что Зеленский делает такой себе конституционный переворот и через монобольшинство хочет привести антиконституционные законы. Если выздоровею, то поддерживать это не буду.

Думаю, что сейчас будет большой политический кризис. Думаю, что КС будет и другие решения принимать. Те, которые будут четко определять законы, которые нарушили Конституцию Украины. Много было принято за последние 5-6 лет с нарушением законодательства. Это и пенсионное обеспечение, медицинская реформа, земельная и много других.

Думаю, что Конституционный суд даже при цели соответствующего законопроекта, будет работать и будет принимать соответствующие решения. Их не могут уволить. Нет такого в Конституции, там есть процедура увольнения. Это то же самое, что сделать законопроект об увольнении президента. Есть процедура увольнения президента и есть процедура увольнения судьей Конституционного суда".

Напомним, "Страна" анализировала, зачем Зеленский хочет уволить всех судей КСУ и почему юристы говорят об импичменте.

Также мы писали о том, что глава КСУ прокомментировал законопроект Зеленского и отметил, что документ "имеет признаки конституционного переворота".