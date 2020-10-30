На заседании контактной группы 14 октября 2020 года представители непризнанных "республик" Донбасса предложили проект Дорожной карты - пошаговый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе в соответствии Минскими соглашениями.

Представители ОРДЛО хотят закрепить за собой ряд полномочий, которые будут дополнительно прописаны в законе об особом статусе Донецкой и Луганской областей.

Там говорится, что главные центры местной власти - Донецкий и Луганский райсоветы - будут работать по законам Украины, которые касаются местного самоуправления, имея следующие дополнительные полномочия:

решают вопросы административно-территориального устройства внутри ОРДЛО

местные референдумы и выборы

управление имуществом территориальных общин, землей, недрами, водными и другими природными ресурсами территорий

формирование местных бюджетов по законам Украины, в которых будет прописано перечисление налогов и сборов специально для ОРДЛО

приграничное экономическое сотрудничество с РФ с учетом общих таможенно-валютных правил Украины

определение официальных языков с учетом статуса государственного языка Украины

определение полномочий народной милиции - с учетом закона, который разграничит функции НМ с украинской Нацполицией

согласование назначения руководителей органов прокуратуры и судов

определение праздников и памятных дат.

Напомним, полпред РФ в контактной группе по регулированию на Донбассе Борис Грызлов по итогам заседания ТКГ в среду 14 октября заявил, что Украина обязалась представить дорожную карту по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как сообщала "Страна", политической группе ТКГ по Донбассу поручили срочно разработать план активации урегулирования конфликта на Донбассе.