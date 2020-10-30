Спикер украинской делегации Трёхсторонней контактной группы Алексей Арестович считает неприемлемым военный путь окончания конфликта на Донбассе. Об этом он заявил в интервью "Стране".

По его словам, Украина не может позволить себе военную операцию. Сам Арестович против военного пути, потому что он связан, в первую очередь, с опасностью очень больших жертв среди мирных жителей.

"Мне как военному было понятно, что начинать военную операцию за многомиллионные агломерации мы себе позволить не можем. Потому что сейчас, например, Азербайджан работает по Карабаху в местах, откуда ушло мирное население. А у нас на оккупированных территориях миллионы людей живут. Я немножко знаю, что такое война, будучи ветераном ООС и майором Вооруженных сил Украины. Мне не хочется, чтобы все, что приносит война, упало на головы тем гражданам Украины, которые живут по обе линии фронта", - заявил Арестович.

По его словам, военное противостояние остается запасным вариантом решения конфликта на Донбассе.

"Это я оставляю как вариант "Б", если против нас будет развязана война. Если вдруг случится такое, тогда придется, конечно, оборонятся. Но сами мы не будем этого делать", - уточнил Арестович.

А так как нет военного пути, Арестович считает, что нужно двигаться путем, проложенным в Нормандском формате на высшем уровне и указанным в Минских соглашениях, которые украинская власть подписала.

Подробнее о том, как новый спикер ТКГ видит окончание войны на Донбассе, читайте в его интервью "Стране".

Ранее мы анализировали, чем известен Алексей Арестович, который присоединился к Трехсторонней контактной группе.