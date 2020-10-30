Власти Киева, где сегодня установлен новый антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом, не будут переводить все школы на дистанционное обучение. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга в прямом включении из дома, где градоначальник самоизолирован из-за заболевания коронавирусом.

"Подчеркну: переводить все школы на дистанционное обучение город не собирается. Наша основная задача - сделать все для безопасности учебного процесса. Кстати, специалисты ВОЗ отмечают, что закрытие школ не влияет кардинально на борьбу с распространением вируса. И, например, во Франции, где с сегодняшнего дня снова ввели строгий карантин, школы и садики не закрывают. В отличие от того, как это было весной во время первой волны пандемии", - заявил Кличко.

По его словам, в целом к обучению после каникул вернулись ученики 428 школ Киева. На карантин закрыты 8 школ. На дистанционном обучении находятся 436 классов в 133 школах столицы из-за заболеваний педагогов и учащихся.

На видео: Кличко о школах с 9:23

Напомним, за минувшие сутки в столице выявили 741 случай заболевания коронавирусом, для 17 больных болезнь оказалась смертельной.

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