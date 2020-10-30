Кличко отказался переводить киевские школы на дистанционку, несмотря на коронавирусные антирекорды
Власти Киева, где сегодня установлен новый антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом, не будут переводить все школы на дистанционное обучение. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга в прямом включении из дома, где градоначальник самоизолирован из-за заболевания коронавирусом.
"Подчеркну: переводить все школы на дистанционное обучение город не собирается. Наша основная задача - сделать все для безопасности учебного процесса. Кстати, специалисты ВОЗ отмечают, что закрытие школ не влияет кардинально на борьбу с распространением вируса. И, например, во Франции, где с сегодняшнего дня снова ввели строгий карантин, школы и садики не закрывают. В отличие от того, как это было весной во время первой волны пандемии", - заявил Кличко.
По его словам, в целом к обучению после каникул вернулись ученики 428 школ Киева. На карантин закрыты 8 школ. На дистанционном обучении находятся 436 классов в 133 школах столицы из-за заболеваний педагогов и учащихся.
На видео: Кличко о школах с 9:23
Напомним, за минувшие сутки в столице выявили 741 случай заболевания коронавирусом, для 17 больных болезнь оказалась смертельной.
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