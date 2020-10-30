"ДНР" и "ЛНР" предложили ограничить особый статус Донбасса 2050-м годом и закрепить этот срок в украинской конституции. План сепаратистов по возвращению в Украину - "Дорожная карта" - в середине октября был внесен в Трехстороннюю контактную группу.

Украина сейчас рассматривает этот документ, который уже анализировала "Страна".

В проекте представителей ОРДЛО говорится, что в течение 30 дней после вступления в силу решения Рады об утверждении "дорожной карты", президент Украины должен внести законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части децентрализации власти)", который предусматривает следующие переходные положения:

В составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области. Они функционируют до 2050 года. Особенности их самоуправления и полномочия всех органов власти там диктуются отдельным законом Украины.

Причем эта статья Конституции, а также дополняющий ее закон, не могут быть изменены без согласия жителей отдельных районов, которое выражено на референдуме. Правда, проводить такой референдум нельзя раньше 2045 года и позже 2049 года.

Как сообщала "Страна", политической группе ТКГ по Донбассу поручили срочно разработать план активации урегулирования конфликта на Донбассе.

Полпред РФ в контактной группе по регулированию на Донбассе Борис Грызлов по итогам заседания ТКГ в среду 14 октября заявил, что Украина обязалась представить дорожную карту по урегулированию конфликта на Донбассе.