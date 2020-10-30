Спикер украинской делегации Трёхсторонней контактной группы Алексей Арестович назвал путь, которым, по его мнению, можно достичь мира на Донбассе. Об этом он заявил в интервью "Стране".

Так, сейчас обсуждают три возможных варианта завершения конфликта на Донбассе. Первый — выполнение Минских соглашений, включая те, которые не хотят украинские власти — особый статус в Конституции, выборы до передачи контроля над границей. Второй — решение вопроса возвращения территорий путём войны. Третий — путь замораживания конфликта под прикрытием длительных и безуспешных переговоров в рамках ТКГ.

Алексей озвучил свою концепцию достижения мира, и назвал это "четвертым путем". Он заключается в том, чтобы выполнять Минские соглашения, параллельно готовясь к возможному военному противостоянию.

"Путь к окончанию войны — выполнение Минских соглашений с прокачкой плана «Б». Надо постоянно усиливать сектор национальной безопасности и обороны, реформировать армию, двигаться в ЕС и НАТО для того, чтобы в случае, если конфликт вернется в горячую фазу — не по нашей вине, — мы могли достойно ответить вооруженным путем. Сохранить территориальную целостность и независимость Украины. Если коротко, путь к окончанию конфликта на Донбассе такой: мирным путем идем, к военному готовимся", - заявил Алексей Арестович "Стране".

Полный текст интервью можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" подробно описывала, кого сделали "голосом" украинской делегации в Минске, и чем известен Алексей Арестович.