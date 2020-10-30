Алексей Арестович стал спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, которая занимается урегулированием конфликта на Донбассе

Спикер украинской делегации Трёхсторонней контактной группы Алексей Арестович назвал путь, которым, по его мнению, можно достичь мира на Донбассе. Об этом он заявил в интервью "Стране".

Так, сейчас обсуждают три возможных варианта завершения конфликта на Донбассе. Первый — выполнение Минских соглашений, включая те, которые не хотят украинские власти — особый статус в Конституции, выборы до передачи контроля над границей. Второй — решение вопроса возвращения территорий путём войны. Третий — путь замораживания конфликта под прикрытием длительных и безуспешных переговоров в рамках ТКГ. 

Алексей озвучил свою концепцию достижения мира, и назвал это "четвертым путем". Он заключается в том, чтобы выполнять Минские соглашения, параллельно готовясь к возможному военному противостоянию. 

"Путь к окончанию войны — выполнение Минских соглашений с прокачкой плана «Б». Надо постоянно усиливать сектор национальной безопасности и обороны, реформировать армию, двигаться в ЕС и НАТО для того, чтобы в случае, если конфликт вернется в горячую фазу — не по нашей вине, — мы могли достойно ответить вооруженным путем. Сохранить территориальную целостность и независимость Украины. Если коротко, путь к окончанию конфликта на Донбассе такой: мирным путем идем, к военному готовимся", - заявил Алексей Арестович "Стране".

Полный текст интервью можно прочесть по ссылке

Ранее "Страна" подробно описывала, кого сделали "голосом" украинской делегации в Минске, и чем известен Алексей Арестович.

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