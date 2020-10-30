Партия Порошенко не будет голосовать за законопроект Зеленского об отставке судей КСУ
Фракция "Европейская Солидарность" не будет голосовать за законопроект Зеленского об увольнении судей Конституционного суда Украины.
Об этом написала сопредседатель парламентской фракции Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
По ее мнению, инициатива Зеленского является неконституционной и только углубит кризис.
"Зеленский продолжает жить в неконституционном поле, на хайпе гнаться за дешевой популярностью, спасая глупо растраченный рейтинг. Он неконституционным способом распустил парламент, тогда КС подыграл этому и общество, к сожалению, аплодировало. Безнаказанно прошел и псевдоопрос. Сейчас неконституционным сомнительный способом он хочет решить возникшую проблему после решения КС. Неконституционное решение лишь углубит кризис", - написала Геращенко.
Напомним, в Конституционном суде Украины обнародовали принятое 27 октября решение о признании неконституционными ряда положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
После чего Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины, принявшего данное решение.