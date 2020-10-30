Фракция "Европейская Солидарность" не будет голосовать за законопроект Зеленского об увольнении судей Конституционного суда Украины.

Об этом написала сопредседатель парламентской фракции Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее мнению, инициатива Зеленского является неконституционной и только углубит кризис.

"Зеленский продолжает жить в неконституционном поле, на хайпе гнаться за дешевой популярностью, спасая глупо растраченный рейтинг. Он неконституционным способом распустил парламент, тогда КС подыграл этому и общество, к сожалению, аплодировало. Безнаказанно прошел и псевдоопрос. Сейчас неконституционным сомнительный способом он хочет решить возникшую проблему после решения КС. Неконституционное решение лишь углубит кризис", - написала Геращенко.

Напомним, в Конституционном суде Украины обнародовали принятое 27 октября решение о признании неконституционными ряда положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

После чего Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины, принявшего данное решение.