Сегодня, 30 октября, глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий провел в Киеве брифинг на котором прокомментировал предложение президента Зеленского распустить Конституционный суд.

"Законопроект (Зеленского - Ред.) имеет признаки конституционного переворота в Украине, - заявил глава КСУ. - Почему просто указом не распустить суд?. Коллективную ответственность никто нести не должен".

Напомним, что на этом же брифинге Александр Тупицкий рассказал, как продал свою недвижимость в аннексированном Крыму по российским законам.

По его словам, в 2018 году он был невъездным в Крым и против него в РФ открыто уголовное дело.

"Таким образом занимались этим юристы. И ничего для размежевания не придумали, как акт купли-продажи... Были обстоятельства, которые нужно было решать. Дом могли снести, как расположенный на чужой территории. Поэтому была принята такая форма... Я выдал украинскую доверенность на продажу этих объектов. Я защищал свою собственность", - уточнил судья.

Также он объяснил, почему сделка не была отображена в его декларациях за 2018 и 2019 года.

"Почему я не внес сделку в реестр?... Я не признаю Крым российским. И вносить то, что ты не признаешь - это как-то странно... Единственная моя вина - что я не обратился к органам НАПК, чтобы разъяснили, как это вносить", - сказал Тупицкий.