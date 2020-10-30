Послы стран Большой семерки не от зывались неуважительно о решениях Конституционного суда Украины и считают, что законы должны соответствовать Конситуции. Об этом заявил глава КСУ Александр Тупицкий.

"Я говорил с послами G7. С первым - послом Японии. Японцы очень тактичные. Посол Германии была более категоричной. По инициативе послов США и ЕС была вторая встреча.

Я не услышал от послов, что они не уважают решений Конституционного суда. Они согласились с тем, что законы, которые есть в Украине, должны быть конституционными. Но они задали вопрос: мы потратили много денег, но результаты не такие, как ожидалось", - заявил тупицкий.

По его словам, он предложил послам направить украинские антикоррупционные законы, которые отменяет Конституционный суд, в Венецианскую комиссию. Также он заявил, что никакого внешнего управления его ведомством не будет.

"Мы нашли некое взаимопонимание и согласование. Но не думайте, что после этих встреч мы попали под внешнее управление. Я сказал, что будет взвешенный подход. А это значит - нужно обращение к Венецианской комиссии, Совету Европы. И вероятно, когда ты показываешь решение Венецианской комиссии - то ты уже защищенный судья", - заявил Тупицкий.

Судья призвал послов работать с Верховной Радой, а судьи будут принимать свои решения.

Напомним, на днях Конституционный суд Украины принял скандальное решение об отмене электронного декларирования. Это решение взволновало послов G7, которые восприняли его, как попытку отменить "антикоррупционные реформы".

Также мы сообщали, что Тупицкий рассказал о покупке земли в Крыму и заявил, что защищал свою собственность.