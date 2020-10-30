В пятницу, 30 октября, Хабиб Нурмагомедов выступил с критикой президента Франции Эмануэля Макрона, которого Муфтий Чечни назвал террористом № 1 в мире и врагом ислама.



Об этом боец написал в своем Instagram-аккаунте.



Так, он сообщил, что оскорблять мусульманского пророка Мухаммеда никто не имеет права. А также сказал, что провокации выйдут их авторам боком.



"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман", - заявил Хабиб Нурмагомедов.

Кроме того, он изобразил Макрона на снимке с отпечатком от ботинка на лице.



"Пусть Аллах унизит его всех, кто его поддерживает. Пусть Аллах покажет Свое Могущество и обрушит на их головы все беды и наказания этой дуньи и ахира. Амин", "Пусть провалится балкон, на который выйдет Макрон", - поддержали его обращение подписчики комментариями.





Так, Хабиб Нурмагомедов - российский боец смешанных боевых искусств. По состоянию на 27 октября 2020 года занимает первую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. После проведения 29 поединков, Хабиб окончил свою карьеру. Последний его бой прошел с американцем Джастином Гейджи.



Ранее "Страна" сообщала, что Кадыров назвал президента Франции вдохновителем терроризма. Он сказал, что, поддерживая провокации, Макрон завуалированно призывает мусульман совершать преступления.

Также говорилось, что глава Франции отреагировал на теракт в Ницце и вывел на улицы армию. Он заявил, что страна подверглась атаке исламистов.