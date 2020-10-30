Глава Конституционного суда Александр Тупицкий прокомментировал, признают ли незаконным создание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Об этом он рассказал во время брифинга в пятницу, 30 октября.

"Основной вопрос по ВАКС - это спецсуд или специализированный суд? Если спецсуд - это неконституционно", - заявил Тупицкий.

Свое мнение по тому, имеет ли ВАКС право на существование, Тупицкий высказать отказался - поскольку "после исследования вопроса мое мнение может измениться".

Напомним, Конституционный Суд открыл производство относительно конституционности закона "О Высшем антикоррупционном суде" (ВАКС) 17 сентября. Данное дело инициировали народные депутаты.

Также мы писали, что Конституционный суд Украины официально опубликовал решение об отмене электронного декларирования, что вызвало большой скандал.

Сегодня КСУ планирует разъяснить свое решение.