После того, как в Раде был зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении всех судей Конституционного суда Украины (КСУ) стало ясно, что блицкриг главы державы под угрозой.

Как заявил "Стране" источник в руководстве парламента, голосов в Раде на увольнений судей КСУ не наберется.

"Депутаты не пойдут на это, потому что был опыт диктаторских законов 2014 года и уголовных дел. А тут прямое нарушение Конституции. Поэтому чувство самосохранения им не позволит голосовать. В то же время историю по е-декларированию придётся откатать, так как Запад в очень жесткой форме передает "приветы". Уже на следующей неделе начнем эту историю", - рассказал наш источник.

Напомним, мы в материале "Дело ведут к госперевороту" выясняли, зачем Зеленский хочет уволить всех судей КСУ и почему юристы говорят об импичменте.