Глава КС Александр Тупицкий прокомментировал репортаж "Схем" о своей крымской недвижимости, которую он купил в 2018 году, но не внес этого в декларацию. Он подтвердил, что такая сделка действительно была, но оформляли ее юристы, и нужна она была для защиты собственности.

Об этом Тупицкий сообщил в ходе брифинга в пятницу, 30 октября.

"Все правильно указано. Одна сотка", - сказал Тупицкий.

Также он объяснил, что целью продажи было провести размежевание участка с соседями. По его словам, в 2018 году он был невъездным в Крым и против него в РФ открыто уголовное дело.

"Таким образом занимались этим юристы. И ничего для размежевания не придумали, как акт купли-продажи... Были обстоятельства, которые нужно было решать. Дом могли снести, как расположенный на чужой территории. Поэтому была принята такая форма... Я выдал украинскую доверенность на продажу этих объектов. Я защищал свою собственность", - уточнил судья.

Также он объяснил, почему сделка не была отображена в его декларациях за 2018 и 2019 года.

"Почему я не внес сделку в реестр?... Я не признаю Крым российским. И вносить то, что ты не признаешь - это как-то странно... Единственная моя вина - что я не обратился к органам НАПК, чтобы разъяснили, как это вносить", - сказал Тупицкий.

Интересно, что в сделках с крымской землей по российским законам после аннексии участвовал и глава НАБУ Артема Сытника. Ранее "Страна" подробно рассказывала о крымской недвижимости обоих чиновников.

Также мы писали, что в сентябре 2020 года ГБР открыло дело против главы НАБУ Сытника за крымскую землю и захват власти.