Критические долги за газ теплопоставляющих компаний в 24 населенных пунктах Украины ставят под угрозу старт отопительного сезона. Однако за минувшую неделю 10 предприятий покинули список должников. Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза".

Уточняется, что за неделю еще 10 предприятий ТКЭ успели подготовиться к отопительному сезону, количество критических должников снизилось до 38.

"13 областей Украины уже вошли или начинают отопительный сезон - в них нет ни одного города, где производитель тепла имеет критическую задолженность", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отметили, что в перечне должников остается Киев, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Киевская, Луганская, Одесская, Полтавская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черновицкая области.

"Нафтогаз призывает основателей соответствующих предприятий ТКЭ, среди которых большинство - местные органы самоуправления, решить проблему и защитить жителей. Компания заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное (региональное) предприятие ТКЭ, а учредители таких предприятий могли предупредить развитие проблемы. Речь идет о выполнении обязательных условий поставки газа, предусмотренных Постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 №867 ", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

Отмечается, что к таким условиям, в частности, относится подписание договора с Нафтогазом соответствии с законодательством, а также выполнение одного из трех следующих условий:

соблюдение уровня расчетов не ниже 90% по всем заключенным с НАК "Нафтогаз Украины" договорам (без учета штрафных санкций). Для производителя тепловой и электрической энергии, управления имуществом которого осуществляет Фонд государственного имущества, не ниже 60%;

или заключение и исполнение договора с НАК "Нафтогаз Украины" о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ согласно типовому договору в рамках реализации Закона Украины "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители";

или подача и выполнение согласованного исполнительным органом соответствующего местного совета графика погашения задолженности, а также осуществление текущих расчетов за использованный природный газ.

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