35-летняя актриса Скарлетт Йоханссон, сыгравшая главную роль в фильме "Черная вдова", и ее 38-летний жених, известный в Америке комик Колин Жост связали себя узами брака во время "интимной" церемонии.



Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Meals On Wheels America.



"Мы очень рады сообщить новость о том, что Скарлетт Йоханссон и Колин Жост поженились на выходных на интимной церемонии со своими ближайшими родственниками и близкими", - говорилось в посте компании.

Так, Meals on Wheels предоставляет еду по всей стране для тех, кто в ней нуждается.

Потому в их посте, кроме поздравлений, содержалась просьба: "Их свадебное желание - помочь улучшить положение уязвимых пожилых людей в это трудное время, поддержав @mealsonwheelsamerica. Пожалуйста, подумайте о пожертвовании в честь счастливой пары, нажав на ссылку в нашей биографии".



Также компанию добавила, что пара соблюдала меры предосторожности в связи с Covid-19, как предписано.



Йоханссон и Жост начали встречаться в 2017 году, а затем обручились в мае 2019 года. Он подарил ей обручальное кольцо весом 11 карат, которым она блеснула в июле, когда была на Comic-Con в Сан-Диего.

Это уже третий брак актрисы. Первый - с Райаном Рейнольдсом с 2008 по 2011 год (сейчас он женат на Блейк Лайвли). Второй - с французским журналистом Роменом Дауриаком с 2014 по 2017 год. У них есть шестилетняя дочь Роза Дороти Дауриак.

Это первый брак Жоста, который был со-ведущим Weekend Update на SNL с 2014 года.





Ранее "Страна" писала, что звезда "Мстителей" планирует выйти замуж в третий раз. Информацию о предстоящей помолвке пары подтвердила их представитель.



Также говорилось, что известный актер Брэд Питт на днях расстался со своей девушкой, "копией" Анджелины Джоли. Впервые вместе их заметили в августе этого года, но роман, как и предполагалось, никогда не был серьезным.