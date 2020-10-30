В субботу, 31 октября, в Грузии состоятся очередные парламентские выборы. Наблюдателями на них должны были стать в том числе около 30 украинских нардепов, однако Тбилиси отменил разрешение на прием самолета из Украины.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат Украины фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

"31 октября состоятся очередные выборы в парламент Грузии. Около 30 народных депутатов Украины из трех фракций запланировали визит в страну, чтобы быть наблюдателями в ходе голосования. Поездка должна была состояться по приглашению "ЕНД" ("Единого национального движения" - Ред.), ведущей оппозиционной партии. Однако сегодня ночью, грузинская власть отменила разрешение на прием самолета из Украины", - написала Ясько.

По ее словам, блокировка участия украинских парламентариев в мониторинге избирательного процесса дает поводы для беспокойства. Ясько призвала всех участников процесса и действующую власть, придерживаться европейских избирательных стандартов, законов и конституции. Также нардеп заявила, что такое решение вызывает сожаление, поскольку прозрачность избирательных процедур - основа демократии.

"Эту прозрачность и, как следствие, доверие к результатам выборов, в том числе обеспечивают наблюдатели. Казалось бы, прилет наблюдателей из дружественной страны-партнера должен был бы быть еще одним проявлением сотрудничества государств, которые в дополнение к исторически теплым отношениям разделяют еще и общие вызовы безопасности в виде оккупации частей территорий Россией. Впрочем, к сожалению, сегодняшнее решение идет вразрез с этими рациональными соображениями", - написала нардеп.

Напомним, 29 октября сторонники Саакашвили вышли на митинг в Тбилиси. Михо пообещал захватить власть после выборов.

Также мы писали о том, что Вахтанг Кикабидзе поведет партию Саакашвили на парламентские выборы в Грузии.