В понедельник, 2 ноября, состоится заседание фракции "Слуги народа". На нем будут рассматривать законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ, а также другие накопившееся вопросы.

Об этом "Стране" сообщил депутат президентской фракции Александр Качура.

"Много накопилось вопросов, которые нужно рассмотреть. Было много обвинений депутатов друг друга в коррупции и в других вещах. С момента выборов у нас фракция не собиралась, и не давала оценку всем этим вопросам. Поэтому я требовал от руководства фракции, чтобы заседание состоялось. Руководитель фракции сообщил мне, что заседание будет в понедельник, скорее всего", - сообщил Качура.

Напомним, "Страна" писала о том, что в чате "слуг народа" пророчат новый Майдан и советуют покупать билеты до Ростова.

Также мы сообщали, что Арахамия предложил отправиться на Донбасс, "пока не наступили жесткие холода".