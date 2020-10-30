В Министерстве здравоохранения и в Кабинете министров допустили возможность ухода от светофорного принципа карантинного зонирования. Отметим, что сегодня, 30 октября, Украину поделили на "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" зоны.

Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов министр Кабинета министров Олег Немчинов, пишет "РБК-Украина" в пятницу, 30 октября.

Так, по словам Немчинова, Украине нужно начать подходить к единым принципам в зонировании, однако, он не уточнил, к каким именно.

"В принципе, так, как сегодня сказал Виктор Ляшко (главный санитарный врач Украины, - Ред.), мы, наверное, уже должны отходить от такого светофорного принципа", - заявил министр Кабмина.

Напомним, после обновленного карантинного зонирования в Украине число "зеленых зон" сократилось с 27 до двух.

Также мы писали, что в Евросоюзе решили поделить территорию на зоны по цветам в соответствии с уровнем эпидемиологической опасности, как и в Украине.