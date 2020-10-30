Полицейские и нацгвардейцы охраняют здание КСУ. Фото: Facebook/ Національна поліція України

Днем в пятницу, 30 октября, правоохранители и нацгвардейцы усилили охрану здания Конституционного суда, рядом с которой проходит акция протеста из-за скандального решения о e-декларациях

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции. 

"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированной акции в центре Киева полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - сказано в сообщении. 

Также полиция обратилась к организаторам и участникам акции с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Полиция охраняет КСУ. Фото: фейсбук-страница Полиции Киева

Полиция охраняет КСУ. Фото: фейсбук-страница Полиции Киева

Полиция охраняет КСУ. Скриншот: фейсбук-страница Полиции Киева

Напомним, что сегодня глава КСУ на брифинге, который начнется в 12:00, разъяснит скандальное решение об электронном декларировании.

Также мы писали о том, что в ходе акции протеста у здания суда ее участники забрасывают суд презервативами, но "снаряды" летят на самих митингующих.

Кроме того, "Страна" подробно разъясняла, что означает решение Конституционного суда по НАПК и электронному декларированию.

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