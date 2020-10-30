Сегодня, 30 октября, Киев попал в топ-5 мегаполисов с самым загрязненным воздухом. Вчера, столица была на третьем месте, сегодня на пятом.



Об этом сообщают данные портала, отслеживающего уровень загрязнения воздуха, IqAir.



Так, состоянием на 11:40 30 октября Киев находится на пятом месте в мировом рейтинге городов с загрязненной атмосферой с индексом 142 при норме в 50.



Уровень загрязнение атмосферы в Киеве характеризуется как "вредно". Жителям столицы рекомендовано избегать физических нагрузок на улице, не открывать окна и включить очиститель воздуха. Также спастись от загрязненного воздуха поможет медицинская маска.



Ранее "Страна" писала, что в начале октября Киев также вошел в пятерку городов мира с самым загрязненным воздухом.



Также говорилось, что еще недавно Киев после ливня попал в топ-3 городов мира с самым чистым воздухом. Это было 18 октября.