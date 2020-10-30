В Украине появилось новое деление украинских регионов на карантинные зоны, согласно которому число "зеленых" административно-территориальных единиц в Украине сократилось до двух.

Соответствующую инфографику обнародовал министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram.

Так, самая лучшая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Горностаевском и Скадовском районах Херсонской области.

Сама Херсонская область, где Covid-19 болеет 3 800 человек, осталась в "желтой" зоне. Остальные области Украины - в "оранжевой и красной зонах".

Отметим, после обновления предыдущего карантинного зонирования в Украине (неделю назад) число "зеленых зон" сократилось с 54 до 27. Тогда, как и сейчас, ни один из областных центров не попал в зону с минимальными карантинными ограничениями.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали очередной коронавирусный антирекорд. Число новых заболевших Covid-19 за сутки выросло на 8 312 человек.

Также мы писали, что показатели заражения коронавирусом не позволяют Харькову выйти из красной зоны карантина.