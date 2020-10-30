Злоумышленников раскрыли сотрудники СБУ. Фото: facebook.com/ SecurSerUkraine

В Хмельницком сотрудники Службы безопасности Украины остановили создание фейкового городского совета, целью которого являлось расшатывание общественно-политической ситуации в регионе.

Об этом пресс-служба СБУ информирует в Facebook в пятницу, 30 октября.

Как сообщается, в состав группы входили более десяти человек. Они провели собрание, на котором был создан так называемый "орган местного самоуправления Республики Украина "Хмельницкий городской совет".

По данным пресс-службы СБУ, члены группы выбрали "голову" и "депутатов" фейкового горсовета, а также провозгласили ликвидацию действующего Хмельницкого городского совета. Кроме того, для имитации легитимности злоумышленники разработали и подписали учредительные документы фейковых организаций.

По данному факту начато уголовное производство по статье "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" Уголовного кодекса Украины.

В Хмельницком создали фейковый горсовет. Скриншот: Facebook/ СБУ

Ранее мы сообщали, что в Сумской области полиция объявила о подозрении главе фейковой избирательной комиссии.

Также рассказывали, как проживающий в Киеве белорусский журналист создал сеть фейковых экспертов.

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