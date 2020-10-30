В Хмельницком сотрудники Службы безопасности Украины остановили создание фейкового городского совета, целью которого являлось расшатывание общественно-политической ситуации в регионе.

Об этом пресс-служба СБУ информирует в Facebook в пятницу, 30 октября.

Как сообщается, в состав группы входили более десяти человек. Они провели собрание, на котором был создан так называемый "орган местного самоуправления Республики Украина "Хмельницкий городской совет".

По данным пресс-службы СБУ, члены группы выбрали "голову" и "депутатов" фейкового горсовета, а также провозгласили ликвидацию действующего Хмельницкого городского совета. Кроме того, для имитации легитимности злоумышленники разработали и подписали учредительные документы фейковых организаций.

По данному факту начато уголовное производство по статье "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, что в Сумской области полиция объявила о подозрении главе фейковой избирательной комиссии.

Также рассказывали, как проживающий в Киеве белорусский журналист создал сеть фейковых экспертов.