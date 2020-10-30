Святошинский район Киева ремонтники на два дня частично оставят без воды
Стало известно, что в пятницу, 30 октября, в Святошинском районе Киева частично ограничат подачу воды на 2 дня. Напомним, что ранее мэр столицы информировал, что тарифы на холодную воду поднимать не планируют.
Об отключении воды сообщает "Киевводоканал" на своей странице в Facebook.
Так, с 12:00 30 октября и до 10:00 1 ноября в Святошинском районе будет частично ограничено водоснабжение в связи с заменой запорной арматуры работниками КП "БиМ № 6" на углу ул. Академика Палладина и ул. Рабочей.
В частности, возможно отсутствие воды на верхних этажах многоэтажных жилых домов по таким адресам:
- ул. Николая Ушакова,
- ул. Генерала Наумова,
- ул. Академика Булаховского,
- ул. Подлесная,
- ул. Клавдиевская,
- ул. Рахманинова,
- ул. Бахмацкая,
- ул. Олевская,
- ул. Корсунская,
- ул. Обуховская,
- ул. Наумовича.
"Киевводоканал" приносит извинения за временные неудобства.
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве в жилом доме прорвало горячую трубу. В доме включили горячую воду, которой не было уже давно и это привело к давлению и прорыву трубы.
Также говорилось, что водоснабжение Харьковской области оказалось под вопросом.