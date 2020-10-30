Один из районов Киева останется без воды. Фото: komun.te.ua

Стало известно, что в пятницу, 30 октября, в Святошинском районе Киева частично ограничат подачу воды на 2 дня. Напомним, что ранее мэр столицы информировал, что тарифы на холодную воду поднимать не планируют

Об отключении воды сообщает "Киевводоканал" на своей странице в Facebook.

Так, с 12:00 30 октября и до 10:00 1 ноября в Святошинском районе будет частично ограничено водоснабжение в связи с заменой запорной арматуры работниками КП "БиМ № 6" на углу ул. Академика Палладина и ул. Рабочей.

В частности, возможно отсутствие воды на верхних этажах многоэтажных жилых домов по таким адресам:

  • ул. Николая Ушакова,

  • ул. Генерала Наумова,

  • ул. Академика Булаховского,

  • ул. Подлесная,

  • ул. Клавдиевская,

  • ул. Рахманинова,

  • ул. Бахмацкая,

  • ул. Олевская,

  • ул. Корсунская,

  • ул. Обуховская,

  • ул. Наумовича.

"Киевводоканал" приносит извинения за временные неудобства.

Отключение воды в Киеве с 30 октября

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве в жилом доме прорвало горячую трубу. В доме включили горячую воду, которой не было уже давно и это привело к давлению и прорыву трубы.

Также говорилось, что водоснабжение Харьковской области оказалось под вопросом.
 

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