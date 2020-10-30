Стало известно, что в пятницу, 30 октября, в Святошинском районе Киева частично ограничат подачу воды на 2 дня. Напомним, что ранее мэр столицы информировал, что тарифы на холодную воду поднимать не планируют.



Об отключении воды сообщает "Киевводоканал" на своей странице в Facebook.

Так, с 12:00 30 октября и до 10:00 1 ноября в Святошинском районе будет частично ограничено водоснабжение в связи с заменой запорной арматуры работниками КП "БиМ № 6" на углу ул. Академика Палладина и ул. Рабочей.

В частности, возможно отсутствие воды на верхних этажах многоэтажных жилых домов по таким адресам:

ул. Николая Ушакова,





ул. Генерала Наумова,





ул. Академика Булаховского,





ул. Подлесная,





ул. Клавдиевская,





ул. Рахманинова,





ул. Бахмацкая,





ул. Олевская,





ул. Корсунская,





ул. Обуховская,





ул. Наумовича.

"Киевводоканал" приносит извинения за временные неудобства.







Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве в жилом доме прорвало горячую трубу. В доме включили горячую воду, которой не было уже давно и это привело к давлению и прорыву трубы.



Также говорилось, что водоснабжение Харьковской области оказалось под вопросом.





