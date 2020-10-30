В пятницу, 30 октября, Конституционный суд Украины планирует разъяснить свое скандальное решение об отмене электронного декларирования.

Об этом сообщает УНН.

Так, на 12:00 пятницы запланирован брифинг. Его будет проводить председатель Конституционного суда Александр Тупицкий. Он прокомментирует ситуацию, которая возникла вокруг реестра деклараций чиновников.

Напомним, 27 октября КСУ принял решение по НАПК, в соответствии с которым декларации оставили, однако ответственность за декларирование недостоверной информации сняли.

После этого посол Украины при ЕС начал пугать отменой безвиза из-за решения КСУ по декларациям.

А утром 30 октября у здания Конституционного суда началась акция протеста. Протестующие забрасывают суд презервативами, но "снаряды" летят на самих митингующих.