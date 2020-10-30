В США исследователи из академии дерматологии и Международной лиги дерматологических сообществ обнаружили еще один симптом у заболевших Сovid-19. Он связан с покраснениями на пальцах ног и, преимущественно, проявляется в легкой форме.

Об этом сообщает The Telegraph.

Так, ученые установили на основе своих предыдущих исследований, что у некоторых больных Covid-19 на пальцах ног могут появляться раздражения, похожие на те, которые возникают при обморожении. Это может свидетельствовать о воспалении внутренних органов.

По данным исследователей, пальцы ног при заражении коронавирусом краснеют, а стопы отекают. У зараженных коронавирусом такой симптом может присутствовать от 1 недели до нескольких месяцев. У некоторых людей медики фиксировали сохранение проблем с пальцами ног на протяжении 150 дней.

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