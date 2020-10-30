Заслуженный артист России Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет за смертельное ДТП, хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО, где и содержится сейчас.

Об этом со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марину Литвинович сообщает ТАСС в пятницу, 30 октября.

По мнению Литвинович, это лучший для него выбор. "Там, я думаю, все же лучше, чем в колонии. В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах. Они имеют право на ежевечерние звонки, разрешены свидания с родными", - рассказала она.

Также Литвинкович добавила, что почти 100% работающих в хозотряде освобождаются условно-досрочно, это может произойти и с Ефремовым.

Кроме того она уточнила, что в СИЗО-5 есть зал, где проходят культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда. Ефремов сможет там выступать и, если получится, создать тюремный театр.

Уточняется, что ранее адвокат Ефремова Петр Хархорин заявлял, что вопрос о том останется или нет артист в хозотряде СИЗО, будет решен после рассмотрения кассационной жалобы по делу Ефремова.

Ранее мы писали, что Ефремов угостил своих сокамерников в московском СИЗО запеченным гусем с яблоками.

Также рассказывали, что налоговая заблокировала счета актера Ефремова. Теперь он не сможет заказывать в СИЗО еду из ресторана.