В Армении к боям в Нагорном Карабахе готовят первую женскую роту. Фото
В Армении первая женская рота готовится к участию в боевых действиях против Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Об этом со ссылкой на представителя минобороны Армении Арцруна Ованнисяна пишет "Интерфакс".
Отмечается, что ранее о намерении отправиться в Карабах объявила супруга премьер-министра Армении Анна Акопян.
"Отряд из 13 женщин, в том числе и я, приступит к учениям. Через несколько дней мы отправимся защищать границы нашей родины. Мы не можем уступить ни Родину, ни наше достоинство противнику", - сказала она.
Процесс подготовки женской роты. Фото: Facebook/ Արծրուն Հովհաննիսյան
Напомним, Алиев готов начать с Пашиняном в Москве переговоры по Карабаху.
Также мы писали о том, что Пашинян заявил о готовности Армении пойти на "болезненные компромиссы" по Карабаху.