В Армении первая женская рота готовится к участию в боевых действиях против Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Об этом со ссылкой на представителя минобороны Армении Арцруна Ованнисяна пишет "Интерфакс".

Отмечается, что ранее о намерении отправиться в Карабах объявила супруга премьер-министра Армении Анна Акопян.

"Отряд из 13 женщин, в том числе и я, приступит к учениям. Через несколько дней мы отправимся защищать границы нашей родины. Мы не можем уступить ни Родину, ни наше достоинство противнику", - сказала она.

Процесс подготовки женской роты. Фото: Facebook/ Արծրուն Հովհաննիսյան

Напомним, Алиев готов начать с Пашиняном в Москве переговоры по Карабаху.

Также мы писали о том, что Пашинян заявил о готовности Армении пойти на "болезненные компромиссы" по Карабаху.